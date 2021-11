Em uma reunião realizada na tarde de ontem (4), na Prefeitura de Rondonópolis, o prefeito José Carlos do Pátio e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde definiram que as cerca de 8 mil pessoas que estão com a segunda dose da Astrazeneca atrasada em Rondonópolis serão vacinadas com o imunizante da Pfizer. A decisão foi divulgada ontem e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um cronograma de vacinação para esse público será divulgado ainda hoje (5). A vacinação deve ocorrer ainda neste fim de semana. “Para que Rondonópolis siga avançando na imunização contra a Covid-19 e possamos completar a cobertura vacinal da nossa população, quem estiver com a segunda dose da vacina Astrazeneca atrasada poderá se vacinar com a Pfizer”, explicou o secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso.

O secretário destacou ainda que a decisão do município de vacinar com a Pfizer quem estiver com a segunda dose da Astrazeneca atrasada visa amenizar os transtornos causados pelo não envio das doses do imunizante produzido pela Oxford/FioCruz por parte do Ministério da Saúde.

