Com a redução no número de internações em decorrência da Covid-19, em Rondonópolis, nas últimas semanas e com a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (hospital de retaguarda) sem pacientes internados desde o dia 29 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde informou ontem (4) que os 10 leitos de UTI atualmente exclusivos para pacientes com Covid-19 serão transformados em geral, passando a receber pacientes com demais enfermidades.

A decisão foi anunciada pelo secretário municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, após reunião realizada na tarde de ontem com o prefeito José Carlos do Pátio. “Como a vacinação está mostrando os resultados positivos com a redução dos casos de óbitos e de internações no município, as UTIs exclusivas Covid-19 instaladas no Hospital de Retaguarda se tornarão gerais a partir de hoje [ontem]. Não serão desativadas, vamos utilizá-las para reforçar o nosso sistema de saúde pública”, explicou.