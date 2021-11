Nas últimas 24 horas, Rondonópolis não registrou mortes nem novos casos de Covid-19. Com isso, a cidade chega a 19 dias sem ocorrência de óbitos em função da doença. Também houve queda nas internações e ontem (1º) somente um paciente seguia internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde divulgado ontem (1º).

Nas UTIs públicas da cidade, apenas um paciente estava internado na Santa Casa de Rondonópolis. No Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz nenhum paciente estava na UTI. A taxa de ocupação era de 5%, com 19 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, 3 pacientes estavam internados e a taxa de ocupação era de 3,3%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem (1º) que mais 3 óbitos foram confirmados em Mato Grosso. São 13.933 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados mais 55 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 547.052 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 531.267 se recuperaram. Ainda há, no Estado, 1.291 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 76 pessoas estavam internadas e a taxa de ocupação era de 30,65%. Nas enfermarias públicas, outras 45 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 8%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (113.474), Várzea Grande (40.706), Rondonópolis (38.335), Sinop (26.407), Sorriso (18.443), Tangará da Serra (17.830), Lucas do Rio Verde (15.722), Primavera do Leste (14.796), Cáceres (11.961) e Alta Floresta (10.943).

SEM VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde informou que nesta terça-feira (2), não haverá vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis.