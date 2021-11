Os empresários Thiago Muniz (TMI), André Cobianchi (América), Marco Aurélio Hollatz e Gleyson Hollatz (Salas) e André Lira (Unio) anunciaram ontem à imprensa o novo empreendimento. No anúncio, também compareceram os representantes da GMA Construções, Gleidyson Marques, que será a empresa responsável pela execução do shopping, e da GEU, Davidson de Almeida, empresa contratada para fazer o estudo de viabilidade financeira.

O consenso dos empresários é que Rondonópolis não só comporta como tem uma antiga demanda reprimida por outro shopping. Assim, eles explicam que a contratação da empresa para fazer o estudo de viabilidade vem atender uma necessidade formal do mercado e para apontar as especificidades do empreendimento. Conforme Davidson de Almeida, o atual shopping da cidade está praticamente com 100% de locação e tem limitações físicas, não tem para onde expandir e atender a demanda crescente da cidade.

O empresário Thiago Muniz ressaltou que Rondonópolis merece esse novo empreendimento e que os empresários do grupo vão dividir responsabilidades e tarefas para concretizá-lo.

“Nossa decisão de desenvolver um novo shopping está tomada. Agora temos de seguir as etapas para colocar isso em prática. Com certeza, será um novo marco de desenvolvimento em Rondonópolis. Vai ser um shopping moderno, acompanhando a tendência das grandes cidades, com comodidade e segurança, para que nossa população tenha essa opção de lazer e compras, em uma região que está crescendo muito”, avaliou.

A área que vai abrigar o novo shopping tem 136 mil m², ou 13,6 hectares. O projeto ainda não está pronto, mas a ideia dos empresários é que o empreendimento tenha 140 lojas, entre âncoras, satélites e quiosques, sendo importante ainda para geração de empregos na cidade.

Os apontamentos iniciais sinalizam para um empreendimento com cerca de 60 mil m² de área construída e 21 mil m² de Área Bruta Locável (ABL). A projeção é que o empreendimento demande até R$ 250 milhões em investimentos.

O empresário André Cobianchi enfatizou o potencial econômico de Rondonópolis para receber esse investimento. “Estou aqui há 45 anos e acompanho o crescimento da cidade e sei da necessidade nessa área. O crescimento de Mato Grosso é ascendente, e Rondonópolis tem um potencial muito grande de novas lojas e projetos que querem vir para cá e não tem espaço. Quanto à localização do shopping, a nossa pesquisa vai confirmar isso. Temos de pensar na cidade daqui a 10 anos. E o crescimento e a expansão da cidade são todos direcionados para essa região”, analisou.

Do total da área disponível, os empresários projetam reservar 8 hectares para o shopping em si e outros 5,6 hectares para outros tipos de empreendimentos, como torres de apartamentos, hotel e posto de combustível. Após a conclusão do estudo de viabilidade, o empreendimento deve seguir as etapas necessárias, como de projetos e aprovações nos órgãos públicos, tendo assim o lançamento previsto para o fim de 2022 ou início de 2023. Depois de iniciadas as obras, o prazo para conclusão e entrega é de mais 3 anos, isto é, ao longo de 2025.