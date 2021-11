Encabeçada pela advogada Neuzimar da Cruz Magalhães, que concorre à presidência da subseção, a chapa disputa pela oposição do grupo atualmente no comando da OAB local. O lançamento terá a presença do candidato à seccional da OAB/MT, Pedro Paulo, que faz oposição à atual gestão estadual da instituição.

Em disputa pela presidência da subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB/MT), a chapa 23 “Ordem em Renovação”, fará seu lançamento oficial nesta quarta-feira (3), no centro de eventos do Hotel Transamérica, a partir das 18h.

Neuzimar explicou que a chapa foi formada pela proposta de um grupo de advogados para propor mudanças na gestão atual da instituição. A meta, segundo a advogada, é amparar os profissionais que não se sentem satisfeitos com a atual gestão, propondo mais representatividade do jovem advogado e o fortalecimento da OAB.

“O que queremos é uma OAB que acolha e inclua, dando o suporte necessário ao jovem advogado, que é uma classe que sofre com o formato atual da instituição”, destacou.

A candidata reforça ainda que a chapa pretende uma OAB combativa e que seja verdadeiramente a “casa do advogado”. O lema do grupo, conforme ressaltou, é o “menos oba-oba, mais OAB”. Como exemplo, ela cita que a ideia é recepcionar os novos advogados com apoio e não com festa e churrasco.

Além disso, o grupo quer maior inclusão dos profissionais. “Queremos, por exemplo, que a sala de atendimento na OAB seja usada, inclusive, pelos advogados que estiverem inadimplentes. Aberta para todos. Não defendemos a inadimplência, mas acreditamos que não é por isso que iremos desamparar o advogado por esse fato”, argumentou a advogada.

Neuzimar Magalhães atua há 15 anos na área de direito previdenciário e há 12 é professora universitária, também já integrou a Comissão de Direito Previdenciário da OAB local. Para o cargo de vice-presidente, concorre o advogado Junior Sérgio Marim, na profissão desde 1999 atuando nas áreas cíveis e criminais e professor universitário desde 2008.

O advogado Wagner Max Tavares dos Santos Silva, que concorre para secretário geral, é especialista em direito imobiliário e já atuou em comissões da OAB local.

Ainda integram a chapa 23 e concorre ao cargo de delegada da Caixa de Assistência, a advogada Lidiany Silva Nunes, especialista em direito civil, direito empresarial, direito previdenciário, direito do trabalho e atuou na Comissão da Mulher da OAB local; o advogado André Luiz Gomes Duran, no cargo de tesoureiro, que é atuante no ramo cível, consumerista e administrativo em Rondonópolis desde 2013, membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB/MT; e a advogada Rosângela Pinheiro, para o cargo de secretária-adjunta, que atua nas áreas de direito do consumidor, Civil, empresarial e tributário.