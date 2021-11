O transcurso do Dia de Finados, neste 2 de novembro, traz inevitavelmente à tona as milhares de vidas que foram ceifadas, de forma abrupta, pela pandemia do novo coronavírus nos últimos quase dois anos. Somente em Rondonópolis foram 942 pessoas que perderam a vida, deixando a dor e a saudade entre os amigos, parentes e familiares.

Para quem perdeu alguém próximo nessa pandemia, o Dia de Finados será uma data não só de lembranças ou de homenagens, mas também de muita dor, considerando o período recente das perdas. A maioria ainda está se recuperando das perdas, tentando aos poucos superar a dor da morte sem despedida e seguir a vida com novos olhares e de novas formas.

O ex-vereador Juary Miranda foi uma das vítimas da covid-19, morrendo no dia 2 de janeiro deste ano, aos 64 anos. Ele deixou a esposa e dois filhos. A filha Jaqueline Miranda de Moares explica que o Dia de Finados, para ela, é uma data duplamente triste, onde também completa 10 meses de falecimento do pai. “São 10 meses sem sua bênção, sem sua presença nos almoços diários e nos domingos”, diz.

Conforme Jaqueline, apesar da vida corrida, era sagrado a presença do seu pai junto à família todos os dias no almoço e nas noites de domingos, para orações. Ela atesta que a perda do pai, de forma rápida, foi uma dor sem explicações. Ele morreu após sete dias de internado. “Tudo foi difícil, mas o mais difícil foi não poder mais sentir o abraço dele!”, afirmou.

O empresário José Orsi fez história na classe empresarial de Rondonópolis, tendo presidido até a Associação Comercial. Ele já vinha sofrendo há algum tempo de graves problemas de saúde, mas acabou não resistindo o período de infecção ao novo coronavírus. Ele morreu no dia 28 de junho de 2020, aos 69 anos de idade. Deixou esposa e três filhos.

Um dos filhos de José Orsi, Fernando José Orsi, explicou ao A TRIBUNA que, na verdade, a saudade do pai não vem só em função de uma data, como a de Finados, mas é diária. Ele atesta que o mais difícil, por mais que o pai já estivesse ruim de saúde, é a falta da presença, da convivência ou do contato, seja por telefone ou fisicamente.

O vereador Gerson Luiz Moreira perdeu na pandemia a mãe, Maria das Dores Pinto Moreira, aos 82 anos, e a sogra, Valdete Ferreira de Novaes Melo, aos 62 anos. Maria das Dores morreu no dia 16 de setembro de 2020 e a sogra, no dia 25 de dezembro do ano passado.

“O Dia de Finados é um momento para a gente refletir as perdas, não só pela minha mãe e pela minha sogra, mas pelo grande número de perdas. Foram muitas famílias que perderam seus entes queridos pela covid. Então, esse é um dia de lembrar dessas pessoas queridas que foram e deixaram seus ensinamentos”, conta o vereador.

Conforme Gerson, não tem nem como explicar a dor da morte de uma mãe. Além disso, aconteceu bem no dia das convenções das candidaturas para as últimas eleições. “Ela era meu tudo. Era das maiores incentivadoras da minha candidatura. Assim, procuro exercer meu mandato sempre pensando nela, nos seus ensinamentos”, atesta.

Aos 55 anos, Selina Francisca de Oliveira faleceu dia 28 de maio deste ano, deixando três filhos e cinco netos. A filha, Bianca de Oliveira, explica que, neste Dia de Finados, o mais complicado para ela é saber que mortes poderiam ter sido evitadas se a vacinação tivesse chegado antes e se pensamentos negacionistas, como o da mãe, não existissem. “Ela se negou a tomar a vacina”, diz.

Na verdade, Bianca analisa que não é só no dia de hoje, mas em todas as datas comemorativas, a partir de agora, terá de conviver com a dor da falta da mãe. “Ela era muito parceira de todos. Então, é um vácuo, um vazio, que nada preenche. A gente aceita a morte, mas não compreende pela forma que foi”, afirma ela.