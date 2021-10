1 de 8

Os problemas e deficiências não param de aumentar na principal feira pública de Rondonópolis: a da Vila Aurora. Se não bastassem os problemas antigos do trânsito no entorno, quando da realização da feira, sempre às sextas-feiras, agora o espaço sofre com a falta de manutenção adequada, com furtos de telhas e o abandono de parte da estrutura. A última grande reforma no recinto foi em 2008.

Por ser a feira que aglomera o maior número de pessoas na cidade, o tumulto no trânsito da região acaba sendo inevitável. Contudo, os consumidores estranham a falta de agentes de fiscalização, especialmente dos chamados “amarelinhos”, para reprimir infrações e evitar transtornos no trânsito. Os fiscais municipais de trânsito não são avistados no entorno da feira nos últimos meses.