Um relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) mostra que houve um total de 1.432 acidentes de trânsito nas ruas e avenidas de Rondonópolis no período de janeiro a junho desse ano, com 9 vítimas fatais. O ‘campeão’ de ocorrências são as colisões envolvendo carros e motos, mas chama a atenção o número de acidentes do tipo colisão entre motos.

Conforme o levantamento da Setrat, do total de acidentes, foram 525 ocorrências envolvendo colisão entre carros e motos, seguida por 354 quedas de moto, enquanto as colisões entre motos resultou em 222 ocorrências.

Chama a atenção também o alto número de acidentes de colisão entre motos e postes, muros ou árvores, que foram 39 ao todo. No mesmo período, foram registrados 50 atropelamentos, sendo 20 por carros, 23 por motos, 3 por ônibus ou caminhão, e outros 4 de origens diversas.

Os números apontam ainda que a grande maioria dos acidentes envolve motos, 1.121 no total, ou cerca de 77% das ocorrências.

PONTOS CRÍTICOS

Entre as vias que mais ocorrem acidentes, a rua Rio Branco se destaca, liderando o triste ranking, com 85 acidentes de trânsito no primeiro semestre de 2021. Em segundo lugar, com 44 ocorrências, vem a rua Fernando Correa da Costa, seguido pelo Anel Viário, com 43 ocorrências.

A BR-364, as avenidas Goiânia e Bandeirantes vem logo em seguida, com 39 acidentes cada no período. A avenida Rotary Internacional aparece com 30 acidentes.

Ao todo, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a frota de veículos em Rondonópolis é de mais de 195 mil veículos.

O QUE FAZER?

Questionado sobre o porque ocorrem tantos acidentes e a respeito do que pretende fazer para diminuir esses números, o secretário Lindomar Alves, titular da Setrat, afirmou que um dos fatores que contribui com o quadro é a falta de um pátio para guardar veículos apreendidos, o que leva com que as forças de segurança acabem “afrouxando” a fiscalização, pois em caso de encontrarem veículos irregulares, esses não poderão ser apreendidos, justamente por causa da falta de um local apropriado para a guarda.

“Isso faz com que os agentes da segurança não possam cumprir aquilo que a lei determina, ou seja, a apreensão, a remoção e a guarda desse veículo irregular. Para resolver isso, estamos buscando junto ao Detran a disponibilização de uma área para a guarda provisória”, antecipou.

Ele diz ter se reunido neste sábado (30) com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francisco Elcio de Lucena, que concordou em ceder provisoriamente o pátio de apreensões utilizado pela PRF para a guarda de veículos apreendidos. A proposta já foi apresentada para o diretor executivo do Detran, José Eudes Santos Malhado, e espera uma resposta do órgão para essa semana que está começando.

Lindomar Alves informou ainda que tramita na Secretaria de Administração a documentação para a realização de um certame licitatório visando a contratação de uma empresa especializada para a implantação de radares e lombadas eletrônicas nas ruas e avenidas de Rondonópolis. A previsão é que dentro de um prazo de 120 dias esse processo burocrático esteja vencido e o sistema instalado.

Ele continua contando que, no próximo dia 12 de novembro, será realizada uma outra licitação, dessa vez para contratar uma empresa para realizar a manutenção semafórica na cidade, que também ficará responsável por manter os semáforos da região central sincronizados, enquanto trabalha em outra frente para confeccionar os termos de referência para a abertura de uma nova licitação, essa para a aquisição de uma nova leva de 65 semáforos mais modernos para a região central, todos com câmeras de vigilância e com nobreaks com capacidade para manterem todos os semáforos funcionando por até 4 horas em caso de queda no fluxo de energia elétrica.

Com a implantação de novos semáforos, os antigos deverão ser reutilizados na periferia da cidade.