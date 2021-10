Os dados mostram ainda que este mês de outubro apresentou a menor taxa de hospitalização pela doença desde maio de 2020, quando a pandemia começou a se intensificar na cidade. Já a menor de todo o período da pandemia foi em abril de 2020, com 0,04 de taxa de hospitalização. Neste ano de 2021, a menor taxa de hospitalização é a registrada neste mês de outubro, com 0,08.

Rondonópolis registrou a maior taxa de hospitalização em decorrência da doença em julho de 2020, quando foram registradas 3,39 internações para cada um mil habitantes. Em 2021, a maior taxa de hospitalização foi registrada em março, com 2,55 internações para cada um mil habitantes.

Pelas taxas de hospitalizações é possível verificar que a queda se intensifica com o avanço da vacinação da população. Os dados apontam que o número de pessoas internadas começou a cair a partir de julho deste ano, quando a taxa de hospitalização registrada foi de 1,12. A redução se mantém em agosto, chegando a 0,76, cai mais ainda em setembro, com 0,27 e se acentua neste mês de outubro, chegando a 0,08 internações para cada um mil habitantes.

Neste mesmo período, a vacinação ganhou força em Rondonópolis e a partir de julho começaram a ser imunizados com a primeira dose as pessoas com menos de 60 anos. Com o aumento no número de vacinados, especialmente, com a segunda dose, em setembro e outubro, a redução das hospitalizações se acentuou.