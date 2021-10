Mais de 80 mil pessoas devem passar pelos cemitérios de Rondonópolis entre este sábado (30) e o Dia de Finados, terça-feira (2), para prestar homenagens aos mortos. Com a pandemia mais controlada, a expectativa é que um número maior de pessoas visitem os quatro maiores cemitérios da cidade no feriado. A movimentação maior é aguardada para o Cemitério da Vila Aurora, onde cerca de 50 mil pessoas devem fazer visitas. Nos cemitérios municipais, mais de 20 pessoas são aguardados.

Em função da pandemia ainda em andamento, este ano, somente estão marcadas celebrações religiosas nos cemitérios públicos. O Cemitério São João Batista, na região da Mata Grande, terá celebração com uma missa às 8h no Dia de Finados e no Cemitério da Vila Paulista um culto será realizado no mesmo dia e horário. Já nos cemitérios da Vila Aurora e Parque Jardim Santa Cruz, a administração informou que não haverá celebrações.