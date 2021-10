A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas era de 15%, com 03 pacientes internados e 17 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, 03 pessoas seguiam internadas e a taxa de ocupação estava em 3,3%.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem (28) que mais 1 óbito foi confirmado em Mato Grosso. São 13.924 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados mais 221 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 546.597 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 530.618 se recuperaram. Ainda há no Estado, 1.491 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 69 pessoas estavam internadas, e a taxa de ocupação era de 24,91%. Nas enfermarias públicas, outras 50 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 9%.