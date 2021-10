O anúncio da concessão da BR-364 entre Rondonópolis e Jataí foi feito ainda em 2014, com previsão inicial de realização do leilão do trecho em 2015 – o que não ocorreu. A partir de 2016, o projeto praticamente caiu no esquecimento e, no governo atual, houve uma priorização da concessão do trecho da BR-163 entre Sinop e Miritituba (PA).

Já se passaram sete anos desde o anúncio dos procedimentos iniciais pelo Governo Federal e, até hoje, a duplicação da BR-364 entre Rondonópolis e Jataí (GO) não tem nenhuma previsão de virar realidade. O processo de concessão da rodovia à iniciativa privada, que viabilizaria a duplicação do trecho, não avançou no Governo Bolsonaro.

Em 2015, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) chegou a discutir a concessão desse trecho da BR-364 através de audiência pública na cidade de Rondonópolis. O projeto previa a concessão do trecho entre Rondonópolis e Goiânia, perfazendo 703,7 quilômetros, com a duplicação de 362,6 quilômetros de estrada.

Nesse meio tempo, autoridades políticas do Sudoeste goiano, que seria beneficiado com a concessão da BR-364, não esqueceram a cobrança das autoridades de Brasília quanto ao andamento do processo. A Prefeitura de Mineiros (GO) foi uma das mais engajadas na causa. Inclusive, a luta é tida como um grande sonho do Sudoeste goiano.

Em 2018, o então ministro dos Transportes, Valter Casimiro, informou que estavam em andamento os estudos para a concessão e duplicação da BR-364, ligando o Sudoeste goiano a Mato Grosso. Ele tinha explicado na época que foi preciso rever o modelo de concessão de rodovias, pois o anterior, que era baseado em financiamentos do BNDES, se mostrou inviável.

A rodovia liga Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais é responsável pelo escoamento de grande parte da produção agrícola goiana. No ano passado, autoridades do Sudoeste goiano também se empenharam em Brasília para que a obra de duplicação do trecho pudesse ser efetivado pelo próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Em Rondonópolis, a duplicação dessa estrada caiu no esquecimento entre as autoridades.

Sem a duplicação, o trecho da BR-364 rumo a Goiás sofre com os problemas de insegurança. Entre Rondonópolis e Pedra Preta, cidade vizinha, os registros de mortes na BR-364 decorrentes de acidentes de trânsito são frequentes, muitos deles na Serra da Petrovina. Somente nos dois últimos meses, a imprensa noticiou três mortes nesse trecho.

De concreto, o governo realizou, em julho deste ano, o leilão do trecho da BR-163 entre Sinop e Miritituba. O consórcio Via Brasil 163, formado por Conasa Infraestrutura, Zeta Infraestrutura, Construtura Rocha Cavalcante, Engenharia de Materiais e M4 investimentos, venceu o leilão desse trecho ao norte. O valor estimado para investimentos no trecho concedido é de R$ 1,8 bilhão.

Vale enfatizar que a duplicação do trecho Rondonópolis-Jataí também é apontada como a solução para o “palco de acidentes” que se transformou o acesso à ponte sobre o córrego Lourencinho, no sentido Rondonópolis-Pedra Preta, no fim da travessia urbana da BR-364, pois viabilizaria a construção de uma nova ponte no local. O estreitamento abrupto da estrada nesse ponto, com uma curva no acesso à ponte, tem provocado, sobretudo, o tombamento de carretas.

NOVA PROMESSA

Em julho deste ano, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou à imprensa goiana a execução da estruturação do projeto para a concessão da BR-060, entre Goiânia e Jataí, e da BR-364, entre Jataí e Rondonópolis. Mais recente, na semana passada, Tarcísio Freitas informou que o estudo da concessão dessas estradas está pronto.

Segundo o ministro, o estudo deve ser submetido à consulta pública até o final deste ano, com leilão das rodovias já em 2022. “Faremos a concessão saindo de Goiânia indo até Rio Verde e de lá para Itumbiara. De Jataí vamos até Rondonópolis, e a tão sonhada duplicação da 364 vai se tornar uma realidade”, afirmou Tarcísio, em entrevista à imprensa goiana.