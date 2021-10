A Revista A TRIBUNA com o tema “Mercado Imobiliário e Construção” passou a ser editada no ano de 2017, registrando o panorama desses segmentos que vem se destacando cada vez mais na economia de Rondonópolis.

Circulará nesta sexta-feira (29/10) a 4ª edição da Revista A TRIBUNA com o tema “Mercado Imobiliário e Construção”. Além da versão impressa, que será distribuída para assinantes e leitores, estará disponível a versão digital no site www.atribunamt.com.br e a publicação de posts e Stories nas nossas redes sociais.

A publicação traz o comportamento da construção civil e do mercado imobiliário na cidade durante a pandemia, com resultados que têm surpreendido a todos. Os leitores poderão conferir que muitas empresas dos setores em questão relatam que vivenciam o melhor momento da sua história. E, nesse cenário, lançamentos de empreendimentos imobiliários, especialmente para públicos das classes média e alta, é que não faltam em Rondonópolis.

Além disso, a Revista A TRIBUNA faz interessantes análises econômicas do município, apontando as transformações que têm impactado e alterado o perfil local. A publicação se destaca no mercado local por sua ampla circulação, já que é distribuída para todos os assinantes do jornal impresso e tem sua disponibilização no nosso site. Portanto, o material serve como interessante meio da divulgação de marcas, produtos e serviços de empresas anunciantes.

Dessa forma, os leitores podem se preparar para receber em sua casa ou empresa, ou para adquirir nos pontos de venda ou acessar na internet, mais essa edição da Revista A TRIBUNA, ricamente ilustrada, que traz matérias atrativas e que mexem com todos aqueles que são rondonopolitanos de coração!