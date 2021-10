Diante das denúncias ao Ministério Público de Mato Grosso relativas aos problemas no Hospital Regional de Rondonópolis, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) se manifestou e negou que ocorra “recusa” de pacientes graves, ressaltando que o hospital é porta-aberta para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por outro lado, admitiu que atualmente existe uma fila com mais de 80 pacientes que esperam cirurgias ortopédicas na unidade.

As denúncias de profissionais da saúde foram divulgadas ontem (27) em reportagem do A TRIBUNA e entre os problemas há o relato de que o HR não estaria recebendo a demanda de pacientes atual e há denúncias de mortes por falta de atendimento, filas de pacientes da ortopedia, falta de pagamento de salários à equipe médica há mais de sete meses, bem como de equipamentos médico-hospitalares sem condições de uso.

Conforme a denúncia, o HR estaria negando atendimento para os pacientes enquadrados como “vaga zero”, ou seja, pacientes em estado grave de saúde que conforme a Portaria do Ministério da Saúde nº 2048/02 não poderiam ter atendimento negado, mesmo sob alegação de inexistência de leitos disponíveis. Esses pacientes classificados como “vaga zero” são os que geralmente apresentam problemas de saúde como infarto, fraturas expostas, AVC hemorrágico, insuficiência renal crônica, aneurismas, dentre outras enfermidades graves e que podem levar à morte.

No entanto, de acordo com a SES, o Hospital Regional de Rondonópolis informa as vagas disponíveis à Central de Regulação e a Central encaminha os pacientes conforme a prioridade e especificidade clínica. Portanto, segundo a Pasta, não existe a “recusa” por parte da unidade. “É importante enfatizar que o Hospital Regional de Rondonópolis é porta-aberta para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município”, explicou por meio de nota.

A SES também negou que tenha conhecimento de qualquer situação envolvendo o uso de instrumentos avariados e afirmou que além de promover a manutenção dos equipamentos, a atual gestão investiu na aquisição de equipamentos e contratação regular de serviços.

Com relação à falta de pagamento de salários para a equipe médica há sete meses, a Secretaria explicou que a empresa Medtrauma é contratada pelo Estado e fornece os médicos ortopedistas. Os repasses à empresa estão parcialmente pagos até julho de 2021. As demais notas fiscais foram emitidas pela empresa nos meses de agosto e setembro de 2021, sendo encaminhadas para o setor financeiro da SES nesta semana.