Os irmãos Alessandro Silva Guimarães, da zona rural de Goiânia (GO), e Tina Naves, que foi candidata a vereadora em Rondonópolis, conseguiram reestabelecer o contato entre eles após cerca de 25 anos em função de uma reportagem do A TRIBUNA. Este é o segundo caso de irmãos localizados através do jornal somente neste mês de outubro.

Keita conta que, após falar com Eduardo, Tina entrou em contato com eles e os irmãos já conversaram. “Deu tudo certo! Agora estamos nos organizando para irmos até Rondonópolis. Foi só bênção! Ela ficou toda feliz e ele também”, informou à reportagem. Conforme explicado, a vinda do casal a Rondonópolis deve ocorrer após uma cirurgia a que Tina deverá ser submetida.

Foi a esposa de Alessandro que teve a iniciativa de entrar em contato com o A TRIBUNA, em busca de informações que pudessem ajudar a localizar Tina Naves. Ela fez uma pesquisa na internet e descobriu uma notícia do A TRIBUNA dando conta da candidatura da cunhada em Rondonópolis.

Conforme Keita, Alessandro e Tina Naves já se conheciam, mas os dois acabaram perdendo o contato. Ela conta que o marido, depois disso, já tinha comentado da irmã algumas vezes e agora demonstrou um grande interesse de revê-la, mas não sabia seu paradeiro.

Tina é goiana e passou a residir em Rondonópolis em 1982. Ela ocupou cargos no setor público, foi membro de diversos conselhos municipais, presidente de bairro do Jardim Europa e uma das fundadoras da Associação Rondonopolitana dos Artesãos (ARA).

OUTRO CASO

O caminhoneiro Anderson Onório Ferreira, morador em Valparaíso (SP), descobriu e localizou quatro irmãos por parte de pai em Rondonópolis após reportagem com pedido de ajuda no A TRIBUNA. Com a localização, Anderson também ficou de vir a Rondonópolis para conhecer os irmãos. Esse outro caso foi mostrado na edição de ontem do A TRIBUNA.