Rondonópolis tem mais um mês com saldo positivo na geração de empregos em 2021. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, divulgados ontem, apontam que a cidade abriu em setembro mais 632 novas vagas de trabalho. Foram 3.748 admissões para 3.116 desligamentos.

O Município é o segundo em Mato Grosso que mais criou novos postos de trabalho em setembro, atrás de Cuiabá, que abriu no período mais 1.326 vagas. No acumulado do ano, Rondonópolis abriu um total de 6.044 novos postos de trabalho, registrando saldos positivos na geração de empregos em todos os nove meses de 2021.

Em setembro, o setor que mais abriu novas vagas de emprego na cidade foi o comércio, com a criação de 317 postos de trabalho, seguido da construção civil, que promoveu a abertura de 108 novas vagas e de serviços, que abriu mais 98 novos postos de trabalho. Também tiveram saldos positivos os setores da indústria, que criou 72 novas vagas em setembro, bem como a agropecuária, que abriu 37 vagas.

No acumulado de janeiro a setembro, o setor de maior destaque na geração de empregos em Rondonópolis foi o de serviços, que promoveu a criação de 2.437 novas vagas. Na sequência aparece o comércio, que promoveu a abertura de 1.654 vagas, seguido da construção civil, com a criação de 1.120 postos de trabalho. A indústria também teve saldo positivo, com 663 novas vagas de empregos criadas e a agropecuária, que abriu 170 postos de trabalho no período.

MATO GROSSO

Mato Grosso também fechou o mês de setembro com saldo positivo na geração de empregos. Foram abertas em todo o Estado 5.155 vagas novas de trabalho. A cidade líder na geração de empregos em setembro é Cuiabá, com 1.362 vagas, seguida de Rondonópolis, 632, Várzea Grande com 452, Sinop, 433 e Tangará da Serra, com 262 vagas abertas.