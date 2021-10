Os problemas no atendimento do HR já vinham sendo relatados há mais de dois meses e reportagens do A TRIBUNA abordaram a situação com denúncias de que pacientes graves não vinham sendo recebidos no hospital. Na ocasião, vereadores e o próprio prefeito José Carlos do Pátio denunciaram os problemas e cobraram soluções do Governo do Estado, no entanto, a situação atual está ainda mais complicada conforme denúncia apresentada ao Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).