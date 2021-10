A 4ª edição da Revista A TRIBUNA com o tema “Mercado Imobiliário e Construção” já tem data de circulação definida. Será na próxima sexta-feira (29/10), trazendo um amplo panorama do mercado imobiliário de Rondonópolis, que passa por um período de grande expansão, além de projeções do futuro do setor e da própria cidade. Desde a sua primeira edição, a Revista A TRIBUNA tem descortinado as nuances desse segmento para toda a sociedade, mostrando sua importância para Rondonópolis e para uma série de outros segmentos. E mais uma vez não é diferente: o material evidencia que a pandemia foi um período altamente positivo para o mercado imobiliário e a construção civil na cidade, que continuam recebendo investimentos.

Para entender melhor essa atividade econômica, a Revista A TRIBUNA discute ainda os desafios da economia de Rondonópolis, grandemente baseada no agronegócio e no setor de serviços, atualmente muito influenciado pela presença da ferrovia, especialmente para a geração de impostos aos cofres públicos. Nisso, também analisa várias transformações no cenário urbano rondonopolitano.

