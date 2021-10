Em Rondonópolis, uma empresária obteve na Justiça, via liminar, o direito de reequilibrar o contrato de aluguel do imóvel onde funciona sua empresa, após comprovar queda no faturamento com a pandemia.

Os impactos da pandemia vêm sendo sentidos em diversas áreas. Um exemplo são empresas que passaram a ter dificuldades em arcar com os custos de aluguéis em função da queda nos faturamentos ocasionados, principalmente, pelas restrições pelas quais a maior parte das cidades passou nos últimos meses, bem como pela correção dos aluguéis baseada no Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M).

A decisão foi do juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, Renan Carlos Leão Pereira Nascimento, que entendeu que a empresa foi afetada com as restrições da pandemia e determinou, em medida liminar, que o contrato seja recalculado, com redução em 30% no valor e com reajuste baseado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A ação foi proposta pelo advogado Igor Giraldi. Segundo ele, a ação judicial foi proposta após a empresária não obter um acordo com o proprietário do imóvel para reequilibrar o valor do aluguel. A alegação era de que a empresária, que atua na área de restaurantes, teve grande impacto nos rendimentos em função das restrições impostas durante a pandemia, o que impossibilitava o pagamento do aluguel.

Além disso, o aluguel era corrigido pelo IGP-M, que com o advento da pandemia e a reviravolta por ela causada no mercado, passou a ter distorções atípicas. Essa situação fez com que o índice não tenha se limitado a recompor o poder aquisitivo da moeda, passando a ser bem superior que o IPCA.

“Diante da situação em que a empresária não teria como arcar com o atual valor do aluguel em função da queda em seu faturamento e à correção baseada no IGP-M, foi solicitado à Justiça que o contrato do aluguel fosse reequilibrado para, assim, evitar que a empresa fechasse”, explicou o advogado.

SEGUNDA DECISÃO

Em junho deste ano, outra decisão semelhante foi obtida pelo mesmo advogado em Rondonópolis. Naquela ocasião, a juíza da 3ª Vara Cível, Milene Aparecida Pereira Beltramini, determinou que o dono de um imóvel alugado por uma empresária da cidade corrigisse imediatamente o contrato de aluguel com base no IPCA. O entendimento da magistrada foi de que os reajustes dos aluguéis por meio do IGP-M poderiam enriquecer indevidamente os locadores neste momento de pandemia.