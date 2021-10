A Secretaria Municipal de Educação (Semed) ainda não tem uma definição a respeito do retorno 100% das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de Rondonópolis. Enquanto isso, as escolas continuam funcionando no sistema híbrido e é possível até que as aulas no sistema 100% presencial fiquem para o ano que vem, já que o ano letivo está no final.

Diferentemente da rede estadual, que retomou as aulas 100% presenciais na última segunda-feira (18), as escolas da rede municipal estão funcionando em sistema híbrido, com turmas se revezando nas salas de aula, com parte dos alunos indo para a escola numa semana e outra parte na semana seguinte, enquanto aqueles estudantes cujos pais optaram por continuar com as aulas online continuam estudando em casa.