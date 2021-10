A prefeitura de Rondonópolis está preparando a reinstalação do sistema de fiscalização eletrônica no trânsito da cidade, com a volta das lombadas e radares eletrônicos. O poder público municipal deverá abrir processo licitatório nos próximos dias para contratar uma empresa especializada para instalar e fazer a manutenção dos equipamentos. A previsão é que o processo burocrático ocorra ainda esse ano e que a instalação dos novos equipamentos ocorra até o mês de abril de 2022.

De acordo com o secretário de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, a pasta que comanda protocolou no último dia 20 nas Secretarias de Planejamento e Administração, o Termo de Referência com três orçamentos, procedimento necessário para que seja aberto o processo licitatório para a contratação de uma empresa para implantar e gerir o sistema na cidade.

