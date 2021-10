Em um investimento inovador e sofisticado para a cidade de Rondonópolis, a TMI Investimentos Imobiliários inaugurou ontem (21/10) a central de vendas e de apartamentos decorados, além do escritório central da empresa, em um espaço construído junto à Avenida Júlio Campos, no Residencial Sagrada Família. Além disso, em uma iniciativa inédita na cidade, a empresa está lançando ao mesmo tempo três empreendimentos imobiliários no segmento vertical.

A nova central de vendas da TMI Investimentos Imobiliários possui 2.150 metros quadrados de área construída, com uma arquitetura arrojada e imponente. A empresa atesta que o espaço é um investimento feito pensando no desenvolvimento e no futuro de Rondonópolis, bem como reflete o importante momento que a cidade vive na área da verticalização das moradias e escritórios.

O sócio-proprietário da TMI Investimentos Imobiliários, Thiago Muniz, afirma que esse é o momento da realização de um sonho de toda a equipe da empresa, que vem compartilhar com toda a sociedade local a alegria desse sucesso conquistado com muito trabalho.

“Esse espaço vem realizar um sonho nosso de ter em um único lugar tudo aquilo que a gente vai entregar ao cliente, para que ele possa ser bem atendido e compreender aquilo que está comprando. É um instrumento de negócio muito importante para esse grande momento que Rondonópolis vive”, analisou.

O novo espaço foi estrategicamente projetado para estar na Avenida Júlio Campos, uma via de crescente valorização em Rondonópolis. Thiago acredita que essa via será o futuro das torres de alto padrão na cidade e que, por isso, o grupo TMI não poderia ficar de fora. Ele afirma que é uma região de alta valorização e que quem investir nela terá uma rentabilidade de forma muito rápida. Aliás, o empresário aponta que as projeções são muito boas para toda Rondonópolis.

“Sou apaixonado por Rondonópolis e acredito muito no potencial da cidade. Acredito que, com os investimentos previstos, a cidade vai alcançar em um curto espaço de tempo os 300 mil habitantes. Não é à toa que muitas empresas estão vindo para cá e outras abrindo filiais, como é o caso do Assaí Atacadista”, arremata.

O sucesso alcançado pela TMI Investimentos Imobiliários também tem a ver com as sólidas parcerias firmadas para os empreendimentos. Uma dessas parcerias foi com a Finc Empreendimentos, através do sócio-proprietário Vinícius Saragiotto. “A inauguração dessa central de decorados da TMI traz aquilo que há de melhor nas principais capitais do Brasil e em várias cidades do mundo. É algo que a cidade não tinha, com essa qualidade. É um presente para o futuro arquitetônico e urbanístico da cidade. Sem dúvida, vem contribuir com o progresso de Rondonópolis!”, analisa.

LANÇAMENTOS

Aproveitando o grande momento do mercado imobiliário, a TMI Investimentos Imobiliários está lançando agora os edifícios Alta Vista, uma novidade em Rondonópolis, trazendo apartamentos de 40 m², em uma região bem localizada, próximo à Avenida Júlio Campos, e com área de lazer completa; o Buriti Home Office, um projeto que contempla salas comerciais e apartamentos, na região da Santa Casa; e o Infinity, com apartamentos de alto padrão, além de segmento com salas comerciais, em frente à central de vendas da empresa, na Avenida Júlio Campos.

Uma nova parceria que se soma à TMI nessa nova leva de lançamentos é a do advogado Cristiano Alencar Soares de Oliveira e da sua esposa, a administradora Ísis Trajano de Paula Oliveira. Cristiano é advogado da TMI há seis anos, além de ser cliente da empresa de outros empreendimentos.

Agora eles serão parceiros do grupo TMI no edifício Alta Vista, com prazo de conclusão em 36 meses. “As expectativas são as melhores possíveis, até porque este empreendimento que estamos lançando tem uma proposta diferente do que o mercado local está acostumado. É um edifício para um público moderno, prático e que está muito em alta em cidades como São Paulo e outros grandes centros”, repassou Cristiano.