Esclarecendo dúvidas por CHEF Gabrieli Biaggio

Pão sem glúten?

Sem glúten

Os pães sem glúten são feitos de um grão alternativo ao trigo, para evitar o glúten da proteína do trigo. Geralmente, os pães sem glúten têm um menor teor de fibras e maior IG do que os seus equivalentes contendo trigo. Esses pães são úteis para pessoas com intolerância ao glúten, como a doença celíaca, mas não oferecem benefícios adicionais para a saúde diferentes dos pães regulares.

Afinal, o que é glúten?

O glúten é um tipo de proteína presente em alguns cereais, como o trigo, o centeio, o malte e a cevada. Na verdade, um conjunto delas. O glúten é a combinação de dois grupos de proteínas: a gliadina e a glutenina, encontradas dentro de grãos de trigo, cevada e centeio – mais precisamente no endosperma, a reserva nutritiva do embrião da planta.