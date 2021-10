Pão sem sovar

Ingredientes:⁣

– 360ml de Leite;⁣

– 2 col. (sopa) manteiga ou margarina sem sal;⁣

– 2 ovos;⁣

– 3 xic. (chá) farinha de trigo sem fermento;⁣

– 2 col. (sopa) açúcar;⁣

– 1 col. (sobremesa) de sal;⁣

– 1 col. (sopa) fermento biológico seco;

Aqueça o leite com a manteiga até que ela derreta, mas se ficar quente demais, espere esfriar para usar na receita. Tem que estar morno, se colocar muito quente estraga o fermento.⁣ Junte todos os ingredientes secos. Faça uma cova no meio e acrescente o ovo e os líquidos. Misture tudo. Fica uma massa mole, feito as massas de bolo.⁣

Coloque essa massa para descansar por 30 minutos em local abafado.⁣ Depois de 30 minutos a massa vai dar uma leve crescida. Coloque em uma forma untada com manteiga ou margarina e polvilhada com farinha. Uso a forma de bolo inglês, a minha mede 10 X 24cm, mas poderia ser um pouco maior, já que ele cresce muito acima dela.⁣

Preaqueça o forno 180ºC por 5 a 10 minutinhos.⁣

⁣Coloque a massa para assar. O tempo vai variar conforme a marca do forno, mas em geral é de 30 a 45 minutos (fique de olho e só abra o forno após 30 minutos para o pão não murchar