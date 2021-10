1 de 5

Faça seu próprio fermento caseiro

Ingredientes para fazer Fermento caseiro para pão:

• Dia 1:

• ¼ xícara de água filtrada (60 ml)

• ¼ xícara de farinha de trigo branca (30 g)

• ¼ xícara de farinha de trigo integral (30 g)

• Dia 2:

• ¼ xícara de água filtrada (60 ml)

• ¼ xícara de farinha de trigo branca (30 g)

• ¼ xícara de farinha de trigo integral (30 g)

• Dia 3:

• ¼ xícara de água filtrada (60 ml)

• ¼ xícara de farinha de trigo branca (30 g)

• ¼ xícara de farinha de trigo integral (30 g)

• Dia 4:

• ¼ xícara de água filtrada (60 ml)

• ¼ xícara de farinha de trigo branca (30 g)

• ¼ xícara de farinha de trigo integral (30 g)

• Dia 5:

• ½ xícara de água filtrada (120 ml)

• ½ xícara de farinha de trigo branca (60 g)

• ½ xícara de farinha de trigo integral (60 g)

• Dia 6:

• ½ xícara de água filtrada (120 ml)

• ½ xícara de farinha de trigo branca (60 g)

• ½ xícara de farinha de trigo integral (60 g)

• Dia 7:

• ½ xícara de água filtrada (120 ml)

• ½ xícara de farinha de trigo branca (60 g)

• ½ xícara de farinha de trigo integral (60 g)

Como fazer Fermento caseiro para pão:

1

Para fazer fermento caseiro para pão comece por separar os ingredientes necessários. Para além disso, você vai precisar também dos seguintes materiais:

• 1 pote de vidro esterilizado;

• 1 pano prato para cobrir o pote;

• 1 cordel ou fio para amarrar o pano no pote de vidro;

• 1 utensílio para mexer, que não pode ser metálico (colher de pau, espátula de silicone, etc).

Este fermento para pão é preparado ao longo de 5 dias, de acordo com o jeito indicado abaixo. Recomendamos começar o preparo de manhã cedo (por exemplo, às 7 ou 8 horas).

Dica: Use farinha de trigo sem fermento e, de preferência, tipo 1, pois contém mais glúten que é necessário à fermentação.