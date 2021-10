A constatação foi repassada pelo deputado estadual Sebastião Rezende durante reunião festiva nesta terça-feira (19/10), na sede do Rotary Club de Rondonópolis, onde ele efetivou uma homenagem à família Bertinetti, entregando um quadro com cópia da lei que nomeou o trecho central da MT-040 de Rodovia “Elmo dos Santos Bertinetti”.

Conforme o parlamentar, o trajeto todo da estrada alternativa tem aproximadamente 250 quilômetros. Inicialmente, ele percorreu as cidades de Cuiabá, Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e distrito de Mimoso, onde inicia o trecho de 77 quilômetros da MT-040, que agora faz homenagem a Bertinetti. Esse trecho que leva o nome de Bertinetti está praticamente todo pavimentado, restando cerca de 2,5 km para receber asfalto.

No entrocamento da MT-040 com a MT-140, Rezende explica que inicia um trecho de cerca de 30 quilômetros com pendências, sendo que cerca de 10 quilômetros precisam ser restaurados e cerca de 20 quilômetros precisam ser pavimentados. Esse trecho aproximado de 30 quilômetros vai até o distrito de Fátima de São Lourenço. Para esse trecho com pendências, o parlamentar destaca que a construtora foi contratada e já possui ordem de serviço.

Rezende informou que, conforme repassado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, nesse período chuvoso, a empresa contratada vai ficar fazendo manutenção e reparos básicos nesse trecho de cerca de 30 quilômetros. Terminado o período chuvoso, a construtora vai iniciar as obras pendentes. Ele repassou que a determinação do governador Mauro Mendes é ter 100% pavimentado esse trecho que ainda precisa ser recuperado e asfaltado.

Rezende percorreu o trajeto da MT-040 para conhecer sua realidade atual na condição de membro da Comissão Permanente de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. Ele constatou ainda que 100% das pontes existentes no percurso já estão prontas. “Tive uma impressão boa, pois falta pouco para o trajeto estar todo pavimentado”, externou para a reportagem do A TRIBUNA.

Além da pavimentação/recuperação desses 30 quilômetros restantes, será necessário ainda que a nova estrada receba as placas indicativas e sinalização vertical. Após o distrito de Fátima de São Lourenço, são mais 27 quilômetros até a BR-364, em Rondonópolis, trecho já implantado e pavimentado.

Elmo Bertinetti, para quem não sabe, morreu em 2017 e foi um dos idealizadores e defensores da consolidação da estrada alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, passando pelo Pantanal, pela MT-040.