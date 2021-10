A Prefeitura de Rondonópolis informou ontem (20) que intensificou a fiscalização do cumprimento da obrigatoriedade de apresentação do passaporte da vacina em locais com circulação de mais de 50 pessoas. A ação é realizada pela Vigilância Sanitária do Município, juntamente com o Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Secretaria Municipal de Receita, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Procon do Município.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a fiscalização estará focada nos estabelecimentos com circulação de mais de 50 pessoas como supermercados, atacadistas, shopping, comércio, bancos e empresas.