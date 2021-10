A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem (18) o cronograma de vacinação para esta semana em Rondonópolis. Hoje (19) e quarta-feira (20) devem se vacinar com a primeira dose adolescentes com mais de 12 anos e com a dose de reforço devem se imunizar os idosos com mais de 60 anos. Também tem segunda dose da Pfizer para vacinados em até 21 de agosto hoje (19) e da Coronavac. Hoje, esse público deve se dirigir para um dos postos de saúde localizados nos bairros André Maggi, Pedra 90, Padre Rodolfo, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José, Cohab, Vila Olinda, Iguaçu, Luz D’Yara e Bom Pastor. Nestes locais, o atendimento é das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Também tem imunização na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Santa Marta, com atendimento realizado das 14h às 20h. E, em sistema drive thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————