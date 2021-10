O deputado estadual Sebastião Rezende fará a entrega à família Bertinetti, às 20h de hoje (19/10), de um quadro com cópia da Lei 11.518, de 1º de outubro deste ano, que denomina a MT-040 como “Rodovia Elmo dos Santos Bertinetti”. O ato será realizado em uma reunião festiva na sede do Rotary Club de Rondonópolis, na Vila Birigui.

Rezende pontua que o ato de hoje também é como se fosse uma homenagem à família Bertinetti, que representa agora a memória do Dr. Elmo. E o parlamentar externa que essa homenagem, além de partir dele, vem do Rotary Club de Rondonópolis, do Jornal A TRIBUNA, do Comitê Pró-Rodovias e da sociedade rondonopolitana e da localidade de Mimoso, que são testemunhas dos esforços do médico por essa estrada que está em fase de finalização.

Vale lembrar que a sugestão de homenagear a figura de Elmo Bertinetti, conferindo seu nome à MT-040, foi inicialmente sugerida pelo Jornal A TRIBUNA, sendo que na sequência o deputado Sebastião Rezende acabou apresentando o projeto de lei na Assembleia Legislativa de Mato Grosso com essa finalidade, passando então a ganhar o apoio do Rotary Club de Rondonópolis, do Comitê Pró-Rodovias e do A TRIBUNA.

O novo nome do trecho central da MT-040 foi oficializado com a publicação da Lei 11.518/01/2021 no Diário Oficial do Estado que circulou no dia 4/10/2021.