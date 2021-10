O grande volume de água destruiu a drenagem no trecho da avenida nas proximidades da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), onde a erosão ameaça interromper o acesso àquela repartição.

Esta é a segunda vez neste ano que a obra de drenagem recentemente feita no local se rompe com a força da chuva. No último mês de maio, chuvas intensas causaram graves danos na obra, o que levou, inclusive, a interdição do trânsito no trecho por alguns dias.