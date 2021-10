Um levantamento feito pelo A TRIBUNA junto aos dados do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde aponta que a média diária de casos da doença registrada nos primeiros 15 dias de setembro e a registrada no mesmo período de outubro se mantém estável na cidade. Um pouco maior foi a redução no número de mortes pela doença, mas menos significativa que a queda na taxa de hospitalização. A redução foi de 3,17% no número de casos e de 37,73% nos óbitos. A maior queda registrada na comparação dos dois períodos está na taxa de hospitalização, que caiu 50% em outubro.

Com relação ao número de casos registrados em Rondonópolis, os dados mostram estabilidade. Nos primeiros 15 dias de setembro, a média diária de casos ficou em 29,26, enquanto que nos primeiros 15 dias deste mês de outubro, a média diária ficou em 28,33, com redução de apenas 3,17% no período.

