A semana começa com vacinação da segunda dose do imunizante da Astrazeneca em Rondonópolis. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que nesta segunda-feira (18) devem tomar a segunda dose as pessoas que receberam a primeira até o dia 22 de julho.

Também tem imunização na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde no bairro Santa Marta, com atendimento realizado das 14h às 20h. E, em sistema drive thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), das 8h às 11h.