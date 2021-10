A Secretaria Municipal de Saúde divulgou ontem (14), o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para hoje (15) e para este sábado (16). Nos dois dias serão imunizados em Rondonópolis adolescentes com mais de 12 anos com a primeira dose e idosos com mais de 60 anos com a dose de reforço. Também haverá aplicação de segunda dose do imunizante da Pfizer.

Hoje, devem se vacinar adolescentes com mais de 12 anos, idosos com mais de 60 anos com a dose de reforço e pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer até o dia 15 de agosto. Lembrando que no caso dos idosos com mais de 60 anos, para receber a dose de reforço, a segunda dose deve ter sido tomada há mais de seis meses.