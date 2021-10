A partir de hoje (15), Rondonópolis não terá mais as unidades Sentinela. A última, que estava em funcionamento na Policlínica Itamaraty, foi desativada ontem (14). As unidades Sentinela foram criadas para atendimento exclusivo para pacientes e pessoas com sintomas da Covid-19 ainda em junho de 2020, quando a cidade registrou a primeira onda de casos e mortes na pandemia.

A Secretaria Municipal de Saúde já vinha desativando as unidades que estavam atendendo no projeto Sentinela desde o mês de agosto, quando a cidade começou a apresentar redução nos casos da doença. Das cinco unidades que atendiam pelo projeto Sentinela, apenas uma estava em funcionamento.

O projeto das unidades Sentinela foi criado pela Saúde para atender a grande demanda de pacientes com sintomas e em tratamento da Covid-19. Nas unidades, o atendimento era exclusivo para esse público, com a oferta de exames e medicamentos. Nos momentos mais críticos da pandemia, as unidades Sentinela chegaram a atender em média, mais de 400 pacientes por dia, com a realização de uma grande quantidade de exames para detectar a doença.

As unidades Sentinela estavam funcionando em postos de saúde da cidade, que deixaram de atender a demanda em geral, para receber exclusivamente pacientes com Covid-19. Com o fim do projeto, os postos de saúde voltam ao atendimento normal para a população.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a partir de hoje (15), os atendimentos de pacientes com sintomas da Covid-19 estarão concentrados no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (hospital de retaguarda). No local, serão ofertados os exames para identificar a doença.

A desativação, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, acontece no momento em que a cidade registra queda no número de casos diários da doença em função do avanço na vacinação. Conforme dados da Saúde, atualmente o número médio de atendimento diário na unidade Sentinela que funcionava na Policlínica Itamaraty era de 10 a 15 pessoas, quantidade bem inferior à média de 400 atendimentos diários nos períodos mais graves da pandemia.