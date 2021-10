O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) esteve junto com o secretário de Transporte e Trânsito (Setrat) de Rondonópolis, Lindomar Alves, ontem (14), na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), em Cuiabá, onde se reuniram com o presidente do órgão, Gustavo Vasconcelos. Eles debateram sobre iniciativas a serem realizadas em prol de melhorias no trânsito de Rondonópolis. “Quero agradecer, inicialmente, em nome da cidade de Rondonópolis, a ida do deputado Claudinei até a Setrat. Acredito que essa visita teve um efeito positivo. No encontro, tivemos a oportunidade de abertura para um diálogo que nos oportunizou a um contato por telefone com o presidente do Detran”, declarou Lindomar.

O secretário também deixou a abertura ao presidente para possíveis parcerias do município com o Detran. “Rondonópolis, pelo menos enquanto eu estiver à frente da Setrat, as portas estão abertas para parcerias. Nos colocamos à disposição. No que for preciso vamos estar ajudando”, salientou.

