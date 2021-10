De acordo com o vereador Reginaldo Santos (SD), deverá ser votado hoje (15), após as 9 horas, em sessão extraordinária, um projeto de lei autorizando o Município a devolver para Coder mais de R$ 8 milhões em maquinários diante de um acordo judicial. Já o restante do valor que completa os R$ 12 milhões, será proposto um acordo futuro.

Consta no projeto de lei que a proposta visa buscar a autorização do Legislativo para que o Município de Rondonópolis entabule um acordo judicial com a Coder, “a qual foi instituída por meio da Lei Municipal nº 523, no distante ano de 1977; para que dentre outras finalidades, exercesse durante sua existência a implantação, o financiamento e execução de projeto e programas destinados a incrementar o desenvolvimento socioeconômico de Rondonópolis; sendo o Poder Executivo Municipal o controlador das atividades da Companhia, haja vista ser detentor de mais de 79% das ações da companhia.

A companhia, desde sua criação, sempre se incumbiu na prestação de serviço público servindo o Poder Executivo Municipal. Por esta razão, a Coder ingressou com uma ação judicial em face do Município de Rondonópolis, pleiteando o reconhecimento e a extensão da imunidade tributária recíproca em seu favor. Após esgotado todo o trâmite processual em 1ª instância, a Coder sagrou-se vencedora do pleito judicial, sendo reconhecido seu direito ao gozo da imunidade tributária recíproca”, destaca o projeto de lei que deve ser analisado hoje pelos vereadores.