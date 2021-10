A Prefeitura de Rondonópolis publicou a Lei Municipal 11.813, de 7 de outubro de 2021, que cria a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis (AMTC). Esse foi o primeiro passo do Poder Público Municipal para efetivar o funcionamento da autarquia, porém, de acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), a previsão é de que este ano será de estruturações para que em 2022 os serviços possam começar a ser prestados à população.

A lei define ainda que a estrutura organizacional da AMTC contará com um Conselho Diretor, um Conselho Deliberativo Fiscal e com a presidência. O Conselho Diretor será composto pelo presidente da autarquia e por outros três membros, que são o coordenador administrativo, coordenador técnico e assessor jurídico. Esses cargos serão ocupados por nomes indicados pelo prefeito e serão sabatinados pela Câmara Municipal.

A lei sancionada e publicada pelo Município define o funcionamento da autarquia, cargos, atribuições e suas finalidades. Segundo a lei municipal, a AMTC tem por finalidade planejar, promover, executar e acompanhar as ações do Município de Rondonópolis na área do transporte coletivo urbano. A autarquia é definida como integrante da administração pública Municipal indireta, possui personalidade jurídica de direito público, autonomia técnica, autonomia administrativa e financeira, patrimônio e receita própria, com duração por prazo indeterminado.

Já o Conselho Deliberativo Fiscal será uma instância consultiva da AMTC com o objetivo de orientar, auxiliar, fiscalizar e acompanhar a gestão da autarquia na análise e no acompanhamento fiscal das suas atividades. Será composto pelo presidente da autarquia e mais cinco membros, sendo um representante da autarquia, um representante do Poder Executivo, um do Poder Legislativo, um representante de entidades dos setores patronais e um representante do movimento comunitário ou entidade de trabalhadores.