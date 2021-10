De acordo com o deputado, a rota será uma nova alternativa que irá auxiliar na promoção do turismo local e o fomento e desenvolvimento da agricultura familiar.

“Essa estrada é um sonho antigo da população de Rondonópolis e Dom Aquino e ajudará na interligação com Campo Verde e Chapada. O nosso objetivo com esta indicação é fortalecer a economia da região Sudeste, com melhorias significativas nesta rodovia para o escoamento da produção dos pequenos produtores rurais”, argumenta.

O parlamentar, que recebeu a reivindicação de lideranças rurais de Rondonópolis ressalta a luta do A TRIBUNA há mais de 10 anos para realização deste sonho. O deputado já solicitou o projeto junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e irá trabalhar com o governo para priorizar a pavimentação do trecho que favorecerá a produção da cadeia leiteira, que tem grande vocação nas pequenas propriedades da MT-460.