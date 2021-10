Conforme dados do boletim epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados ontem (13), Rondonópolis tem o primeiro dia no ano sem registros de novos casos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, a cidade permanece com 38.085 pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia.

Dados do boletim mostram ainda que dos 38.085 casos da doença confirmados, 36.876 pessoas já se recuperaram. Ainda há em Rondonópolis 268 pessoas com o vírus ativo, sendo que destas, 255 estão em isolamento domiciliar e 13 seguem hospitalizadas.

Ontem, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas na cidade era de 26,7%, com 8 pacientes internados e 22 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, a ocupação estava em 4,4%, com 4 pessoas internadas. Nenhum paciente estava internado ontem em UTIs privadas e 4 pessoas seguiam internadas em enfermarias de hospitais da rede privada de saúde.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou ontem (13) que mais 10 óbitos foram confirmados em Mato Grosso. São 13.869 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

Também foram confirmados mais 390 novos casos da doença. Com isso, Mato Grosso chega a 541.529 pessoas infectadas com o coronavírus, sendo que destas, 524.963 se recuperaram. Ainda há no Estado, 2.057 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Nas UTIs públicas, 96 pessoas estão internadas e a taxa de ocupação era de 29,45%. Nas enfermarias públicas, outras 46 pessoas estavam internadas e a ocupação era de 8%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (112.268), Várzea Grande (39.246), Rondonópolis (38.085), Sinop (26.098), Sorriso (18.340), Tangará da Serra (17.772), Lucas do Rio Verde (15.677), Primavera do Leste (14.743), Cáceres (11.883) e Barra do Garças (10.574).