Rondonópolis alcança mais de 50% da população vacinada com a segunda dose. Até o final da última semana, a Secretaria Municipal de Saúde havia informado que 50,90% da população foi imunizada com duas ou três doses da vacina contra a Covid-19, num total de 97.314 pessoas. Com a primeira dose, o índice chegou a 92,33%, ou seja, 176.523 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose na cidade. Ao todo, 273.837 doses foram aplicadas em Rondonópolis.

A Campanha Nacional de imunização contra a Covid-19 teve início no final de janeiro com a imunização, inicialmente, dos profissionais da área da saúde. Na sequência, os demais grupos prioritários começaram a ser vacinados, entre eles idosos e pessoas com comorbidade. No entanto, somente em junho, a vacina começou a ser disponibilizada para o público em geral e vem avançando desde então.

