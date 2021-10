O 3º Batalhão Bombeiro Militar, sediado em Rondonópolis, realizou na sexta-feira (8/10) o Dia “D” de encerramento da “Campanha Brinquedo Bom”, uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso, através do Corpo de Bombeiros Militar, com o objetivo de doação de brinquedos para as crianças em condição de vulnerabilidade social no município de Rondonópolis.