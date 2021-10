Mesmo com algumas chuvas registradas nesta semana, o nível do Rio Vermelho, em Rondonópolis, caiu ainda mais e nesta sexta-feira (8) chegou a 0,78 centímetros. A medição foi feita pela Defesa Civil Municipal com o auxílio de uma equipe de topógrafos, pois em função da queda histórica no nível de água não é mais possível utilizar a régua de medição por ela não alcançar mais a água.

O nível baixo do Rio Vermelho é resultado da crise hídrica pela qual passa o país e de acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, João Mototáxi, pode ocorrer de o nível de água cair ainda mais nesta semana que está começando, mesmo com o registro de chuvas. A expectativa é que o Rio Vermelho possa se recuperar com o período de chuva que se inicia, porém caso as chuvas não sejam tão intensas, a situação pode ser ainda mais grave no próximo período de estiagem.

Mesmo que não haja previsão de racionamento de água em Rondonópolis segundo a Defesa Civil Municipal, a situação é preocupante e serve de alerta sobre a necessidade de uso racional da água, bem como da criação de um comitê municipal de recursos hídricos para debater as soluções para evitar problemas mais graves no futuro.

A proposta de criação de um comitê para tratar da preservação dos recursos hídricos é da Defesa Civil Municipal. Conforme João Mototáxi, o assunto ainda será discutido com o prefeito José Carlos do Pátio.