Os tempos atuais têm trazido alterações no mercado que está cada vez mais competitivo e algumas áreas de atuação começam a ganhar mais destaque. O aumento da demanda de empresas e instituições por consultorias jurídicas preventivas é um dos campos que vem ganhando força. Em Rondonópolis não é diferente e empresas do segmento do direito vêm apostando na atuação na área para atender a nova demanda, mudando a ideia do tradicional escritório de advocacia, onde o profissional é procurado somente quando há o litígio judicial.

A empresa Resende Advocacia é uma das que apostaram nesse nicho de mercado e desde 2005 começou a se dedicar às consultorias preventivas. A empresa já está no mercado há 15 anos, tendo iniciado como uma empresa familiar e com apenas três pessoas compondo o quadro de profissionais e hoje conta com 9 sócios e 23 advogados atuando.

A ideia de criar uma empresa de advocacia com essa ótica já existia desde o início na cabeça do sócio-proprietário, o advogado Leonardo Resende. Porém ele conta que há 15 anos encontrou muita dificuldade em colocar a ideia em prática.

“Naquela época, tinha até dificuldades de encontrar material para pesquisar em como colocar em funcionamento uma empresa de advocacia nesses moldes e, em 2015, com a contratação de uma consultoria é que foi possível fazer as readequações necessárias, promovendo uma reestruturação administrativa e tratando a empresa com um olhar menos pessoal e mais empresarial e com novo foco. Isso foi importante para o crescimento”, explicou o advogado.

Resende destacou que a consultoria preventiva é uma forma de se evitar o litígio, o que é uma das principais premissas do Direito. A ideia é não permitir que as demandas cheguem até a Justiça. Para isso, ele reforça que o papel do advogado não é somente o de prestação de serviços. De atuar somente quando necessário em um conflito. “A função social do advogado em conscientizar a população sobre seus direitos é fundamental. Quando as pessoas entendem quais são os seus direitos é possível que conflitos sejam evitados”.

A consultoria jurídica preventiva ganha cada vez mais força porque é uma forma de se evitar que as empresas tenham prejuízos futuros, minimizando chances de sofrer processos judiciais que podem comprometer a saúde financeira e, até mesmo, a vida do empreendimento. Uma das principais finalidades da advocacia preventiva é desenvolver ferramentas e meios para auxiliar a empresa – ou pessoa física – no andamento das tarefas burocráticas e assim, evitar demandas judiciais. “Quando se evita o conflito, toda a sociedade ganha”, finalizou Leonardo Resende.