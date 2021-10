O comércio de Rondonópolis poderá funcionar neste domingo (10) e no feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira (12) e também Dia das Crianças. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) informou que o funcionamento será em horários especiais. No domingo, as lojas poderão abrir as portas das 8h às 13h e na terça-feira, das 9h às 15h.

A decisão em permitir o funcionamento do comércio no feriado e neste domingo que antecede o Dia das Crianças, umas das datas importantes para as vendas, foi tomada por meio de convenção coletiva trabalhista entre lojistas e sindicatos que representam os trabalhadores do setor.

