Mais uma grande praça de Rondonópolis passará por obras de revitalização. Nos próximos dias, devem ter início as obras de reforma da Praça Bom Jesus, na Vila Operária, com a finalização do processo de licitação que estava em andamento. Nesta semana, a Prefeitura divulgou que a construtora Lagotela foi a vencedora do processo de licitação e será responsável pelas obras que custarão R$ 1.581.550,04.