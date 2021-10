A Prefeitura de Rondonópolis atualizou ontem (6) o cronograma de vacinação contra a Covid-19 e anunciou que começa hoje (7) a imunizar adolescentes com 14 anos e idosos com mais de 60 anos com a dose de reforço. A semana também segue com repescagem para maiores de 18 anos e vacinação da segunda dose da Coronavac.

O atendimento nestes locais acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também tem vacinação na Central de Vacinação localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento das 14h às 20h e em sistema drive thru, das 8h às 11h, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

A vacinação dos adolescentes ocorre nos mesmos locais e horários e hoje podem receber a primeira dose os adolescentes com 14 anos e nesta sexta-feira (8), os adolescentes com 13 anos.

Continua também hoje e sexta-feira, a repescagem para quem tem mais de 18 anos e a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac. Para esse público, a imunização acontece no posto de saúde do Monte Líbano, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

VACINAÇÃO NESTE SÁBADO

A Prefeitura também anunciou ontem que tem vacinação neste sábado (9) para adolescentes com 13 anos, dose de reforço para idosos com mais de 60 anos e segunda dose da vacina da Pfizer para quem recebeu a primeira até o dia 13 de agosto.

No sábado a vacinação ocorre exclusivamente na Central de Vacinação com horário de atendimento das 8h às 18h.

PRÓXIMA SEMANA

O Município adiantou ainda o cronograma de vacinação previsto para a próxima semana. Na segunda-feira (11), serão vacinados os adolescentes com 12 anos e os idosos com mais de 60 anos com a dose de reforço. Na quarta-feira (13), a vacinação segue com a aplicação da segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a primeira até o dia 17 de julho. Na quinta-feira (14), tem segunda dose da vacina Astrazeneca para quem recebeu a primeira até o dia 20 de julho.

Esse público deve procurar um dos postos de saúde dos bairros André Maggi, Pedra 90, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Canaã, Ipiranga, Mathias Neves, Itapuã, Cardoso, Alfredo de Castro, Conjunto São José e Cohab. O atendimento nestes locais acontece das 8h às 10h30 e das 13h às 16h. Também tem imunização na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento das 14h às 20h e em sistema drive thru, das 8h às 11h, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).