A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Rondonópolis, realiza no próximo dia 17 a Festa da Padroeira. Neste ano, a comemoração será com um churrasco que poderá ser retirado na paróquia em sistema drive thru. Os ingressos para quem for adquirir o churrasco já estão à venda e podem ser adquiridos na secretaria da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nas comunidades e durante às missas.

Os organizadores da festa, Cézar Marcon e Elvandro Lopes explicam que os ingressos para o churrasco custam R$ 35,00 neste ano e, por conta da pandemia, optou-se pelo sistema drive thru, não havendo consumo no local. O cardápio deste ano terá, além do churrasco, arroz, farofa, pirão e mandioca.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————