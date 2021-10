Depois de anunciar que os R$ 60 milhões em recursos do Governo do Estado seriam destinados para a pavimentação dos distritos industriais Vetorasso e Augusto Bortoli Razia, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) de Rondonópolis informou que o Distrito Industrial Rondonópolis (distrito antigo) também receberá obras de melhorias. Devem ser investidos R$ 30 milhões em obras no local inicialmente.

O Distrito Industrial Rondonópolis é um dos que mais enfrentam problemas em função da precariedade atual, com vias esburacadas e com erosões. Conforme a Sinfra, do total de R$ 60 milhões do convênio firmado com o Governo do Estado (R$ 40 milhões do próprio estado e mais R$ 20 milhões de emenda parlamentar do senador Carlos Fávaro), R$ 20 milhões serão destinados para melhorias das ruas e avenidas do distrito antigo.

