A Polícia Civil obteve novas informações sobre o desaparecimento do menino Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, de 7 anos, que sumiu em Rondonópolis no dia 20 de outubro de 2019. Uma denúncia anônima levou a polícia a realizar buscas em uma residência em Rondonópolis onde um homem, que conviveu com a avó de Samuel, residia à época dos fatos. A informação repassada para a polícia era de que o homem teria enterrado o corpo do menino no local.

A Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Rondonópolis explicou que diante das informações recebidas por meio da denúncia anônima, buscas na residência foram realizadas na semana passada, mas nada foi encontrado no local indicado.

A polícia informou que o inquérito sobre o caso do desaparecimento segue em andamento e diversas diligências estão sendo realizadas. Ainda, conforme a polícia, no decorrer do inquérito foram realizados diversos procedimentos, incluindo oitivas de familiares, testemunhas e vizinhos da criança, além de buscas e checagem de informações recebidas pela Polícia Civil para esclarecer o desaparecimento de Samuel.

A Polícia Civil continua trabalhando no caso e disse que conta com apoio da população para que novas informações possam auxiliar nas investigações. O caso não está encerrado e segue sendo apurado. As denúncias podem ser feitas através do 197 do telefone (66) 3423-1754 e através do aplicativo whatsapp (66) 9 9937-5462.

ENTENDA O CASO

O garoto Samuel desapareceu da casa de sua avó, que cuidava do menino como mãe, na tarde do dia 20 de outubro de 2019, após pular o portão da residência no Jardim Iguaçu, conforme versão apresentada pela família à polícia.

Foram realizadas diversas diligências e buscas pela criança, até mesmo com cães farejadores, mas nenhuma pista foi encontrada. A Polícia Civil chegou a averiguar informações de que o menino pudesse estar em Campo Verde, mas nada foi encontrado.