Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma vez que não há interesse do Poder Público em renovar as concessões, os comerciantes têm prazo de 30 dias úteis para deixarem os imóveis. Pela notificação, os sete comerciantes têm até novembro para entregarem os quiosques.

Ainda de acordo com a secretaria, após concluída a reforma atualmente em andamento na Praça Brasil, irá proceder com a regularização da situação de concessão dos quiosques que, atualmente, estão sendo ocupados de forma irregular. Para isso, o Município irá abrir processo de licitação.

Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que é responsável pela obra de revitalização da Praça Brasil, informou que a estrutura de quiosques irá permanecer no local.

As obras da Praça Brasil tiveram início no final de junho deste ano. Segundo a Pasta do Esporte e Lazer, a obra terá um custo de R$ 1.690.950,62 e prevê a reforma total do espaço, com acessibilidade e novo paisagismo.

A obra era uma das mais cobradas da região central da cidade, principalmente por comerciantes locais. A praça é uma das mais importantes e conhecidas de Rondonópolis e assim como a Praça dos Carreiros, estava há tempos se deteriorando. A expectativa é que a revitalização contribua para aumentar o fluxo de pessoas na região central e possibilite mais um espaço de lazer para os rondonopolitanos.